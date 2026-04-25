Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали

В Красноярском крае возобновлены поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их пятилетней дочери Арины. Какие известны последние новости об этом 25 апреля?

Что известно о новых поисках семьи Усольцевых

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.

Активная фаза поисков была завершена 12 октября из-за сложных погодных условий, однако 17 апреля поиски были возобновлены по заявке следователей.

Специалисты регионального государственного казенного учреждения «Спасатель» на протяжении нескольких дней обследовали окрестности горы Буратинка и лога Мальвинка, а также район села Кутурчин Партизанского района. Были опубликованы кадры с места поисков семьи, однако операция не дала результата — местонахождение Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины остается неизвестным.

Бывший следователь СК России Василий Козлов считает, что помочь следствию в поисках Усольцевых могут сотовые операторы, предоставив данные обо всех абонентах, которые находились в той местности в день исчезновения семьи.

Как отметил эксперт, таким образом удастся установить новые детали: кто приехал вместе с Усольцевыми в тайгу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Если речь идет об исчезновении недалеко от населенного пункта, то следственный орган может запросить так называемый купол. <…> Таким образом мы узнаем всех граждан, которые находились в данной местности в период исчезновения Усольцевых, в особенности — в день пропажи. Далее необходимо будет отработать указанных лиц на причастность к совершению преступления. При этом мы увидим, кого в данной местности ранее не было, то есть тех, кто приехал вместе с Усольцевыми», — пояснил Козлов.

На настоящий момент возобновившиеся поиски семьи Усольцевых не вошли в активную фазу, заявила доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Серафима Чооду. По ее словам, проводимые сейчас мероприятия необходимы для определения объема работ и последующего формата.

Какие существуют версии пропажи Усольцевых

Спасатель Денис Киселев предположил, что Усольцевы либо погибли все вместе в тайге, либо могли исчезнуть намеренно.

«Все-таки семья полностью пропала, и очень сложно предполагать, что, если люди хотели бы, чтобы их нашли, не оставили никаких следов. Либо они погибли все вместе, либо они, возможно, не хотят, чтобы их нашли», — заявил он.

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители бы точно забрали машину, чего не произошло», — отметил он.

