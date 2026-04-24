В результате стрельбы в торговом центре пострадали 10 человек

В городе Батон Руж в штате Луизиана произошла стрельба в торговом центре, сообщил мэр города Сид Эдвардс на своей странице в соцсети. По его словам, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек.

Все раненые были доставлены в больницу и получили необходимое лечение, добавил мэр. В настоящее время ведется расследование обстоятельств стрельбы в торговом центре, заключил Эдвардс.

До этого один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Балтимор. Инцидент произошел около торгового центра Mondawmin Mall. Комиссар местной полиции сообщил, что погибший и пострадавшие — мужчины.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на катке в городе Потакет (штат Род-Айленд, США) погибли три человека, еще трое находились в критическом состоянии. Инцидент произошел во время школьного хоккейного матча. По предварительной версии полиции, стрельба могла произойти на фоне семейного конфликта.