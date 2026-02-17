Зимняя Олимпиада — 2026
Число жертв стрельбы во время школьного матча в США выросло до трех

WJAR: число жертв стрельбы на матче в Род-Айленде выросло до трех

В результате стрельбы на катке в городе Потакет (штат Род-Айленд, США) погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал WJAR. Инцидент произошел во время школьного хоккейного матча.

Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, а трое получили ранения в результате стрельбы <…> во время школьного хоккейного матча, — говорится в публикации.

По предварительной версии полиции, стрельба могла произойти на фоне семейного конфликта. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и продолжают проверку всех версий.

Ранее в городе Хмельницком на западе Украины военный устроил стрельбу в торговом центре. В результате инцидента пострадали двое — охранник и сотрудница торгового комплекса. По информации украинских журналистов, он открыл огонь по людям без видимых причин.

До этого сообщалось, что в Одессе во время рейда по выявлению уклонистов произошло вооруженное нападение на представителя территориального центра комплектования (ТЦК). Мужчина, остановленный для проверки документов, ударил военнослужащего ножом и скрылся, проинформировал Одесский областной военкомат.

