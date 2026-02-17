Около американского ТЦ произошла стрельба Fox45: один человек погиб при стрельбе в Балтиморе

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Балтимор, передает Fox45. Инцидент произошел около торгового центра Mondawmin Mall.

Комиссар местной полиции сообщил, что погибший и пострадавшие — мужчины. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Другие подробности пока неизвестны.

Стрельба прогремела и на школьном хоккейном матче в американском Потакете. В результате один человек погиб, четверо пострадали, нападавший также мертв. Позже появилась информация, что стрельбу открыл 56-летний представитель ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Роберт Дорган, который предпочитал называться Робертой. Он был отцом студента, который принимал участие в соревнованиях.

До этого в городе Хмельницком на западе Украины военный устроил стрельбу в торговом центре. В результате инцидента пострадали двое — охранник и сотрудница торгового комплекса. По информации украинских журналистов, он открыл огонь по людям без видимых причин.