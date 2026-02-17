Школьный матч по хоккею обернулся стрельбой и жертвами При стрельбе на школьном матче по хоккею в США погиб один человек

В американском Потакете произошла стрельба на школьном хоккейном матче. Один человек погиб, четверо пострадали, нападавший также мертв.

Инцидент случился около 14:00 по местному времени (06:00 мск). В этот момент на ледовой арене проходила игра между учащимися двух школ.

Пострадавшие доставлены в больницы, информация об их состоянии не раскрывается, передает CBS News. Причины случившегося пока не установлены.

Ранее стрельба произошла в индустриальном техникуме в Анапе. По словам студентов, нападавший мог открыть огонь из-за невыданного диплома — он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули. В итоге подросток решил отомстить и пришел в колледж с ружьем.

До этого в американском штате Мэриленд ученик открыл огонь из оружия в старшей школе города Роквилл и ранил одного ребенка. Полиция сообщила, что стрелявшим оказался ученик этого же учебного заведения, его задержали недалеко от школьного здания.

Кроме того, в СУ СК России по ХМАО возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка за приготовление к убийству. Следствием также инициирована процессуальная проверка по возможным признакам халатности и нарушениям безопасности в школе.