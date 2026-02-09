В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пистолетом для мести

В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. По данным следствия, он планировал отомстить нескольким одноклассникам из-за личной неприязни.

По данным следствия, 9 февраля 2026 года подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения, — сказано в сообщении.

В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству. Следствие также проверяет возможные признаки халатности и нарушений безопасности в школе.

Ранее в Ростове-на-Дону подросток попытался пройти в одну из школ с перочинным ножом и пневматическим игрушечным пистолетом, сообщило МВД по региону. Никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что мальчик не обучался в учреждении, а пришел к своему другу.

До этого в городе Бугуруслане Оренбургской области воспитатель Лия Галеева остановила мужчину, который ворвался в детский сад с ножом. Сообщалось, что нападавшего доставили в отдел полиции. Известно, что воспитатель получила ранения, когда пыталась обезоружить мужчину. Сотрудники детского учреждения сразу нажали тревожную кнопку, заметив, что посторонний выламывает дверь.