Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 23:26

В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пистолетом для мести

СК: в ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом

Фото: imago stock&people/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. По данным следствия, он планировал отомстить нескольким одноклассникам из-за личной неприязни.

По данным следствия, 9 февраля 2026 года подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения, — сказано в сообщении.

В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству. Следствие также проверяет возможные признаки халатности и нарушений безопасности в школе.

Ранее в Ростове-на-Дону подросток попытался пройти в одну из школ с перочинным ножом и пневматическим игрушечным пистолетом, сообщило МВД по региону. Никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что мальчик не обучался в учреждении, а пришел к своему другу.

До этого в городе Бугуруслане Оренбургской области воспитатель Лия Галеева остановила мужчину, который ворвался в детский сад с ножом. Сообщалось, что нападавшего доставили в отдел полиции. Известно, что воспитатель получила ранения, когда пыталась обезоружить мужчину. Сотрудники детского учреждения сразу нажали тревожную кнопку, заметив, что посторонний выламывает дверь.

ХМАО
школы
дети
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пистолетом для мести
Свадьба, огромные долги мужа, скандал в Госдуме: где сейчас Анфиса Чехова
Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына
Под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ
Евросоюз готовит несколько вариантов по членству Украины в ЕС
«Мы не кроты»: жители Кривого Рога перекрыли улицы
Три бизнесмена попались на многомиллионных хищениях у Минобороны РФ
Аэропорт Геленджика закрыли ради безопасности
Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить
«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании
Ученые выяснили, во сколько лет появляется хроническая усталость
«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах
Стали известны дата и место прощания с девятилетним Пашей из Петербурга
Шарий раскрыл последствия удара по военному аэродрому под Киевом
Дипломаты на Кубе выразили надежду на скорое решение по дозаправке
Главный краш школьниц, роман с Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко
В Москве школьница попала в реанимацию после удара током от турникета
Россиянам предрекли мрачную погоду
Мафиози устроили «голливудский» разбой на трассе
Застрявшим на Кубе россиянам пришлось переехать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.