05 февраля 2026 в 17:44

Подросток попытался пройти в школу с «оружием»

В Ростове-на-Дону подросток пытался пронести в школу перочинный нож

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ростове-на-Дону подросток попытался пройти в одну из школ с перочинным ножом и пневматическим игрушечным пистолетом, сообщает МВД по региону. По предварительной информации, никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что мальчик не обучался в учреждении, а пришел к своему другу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии установили, что 14-летний подросток, учащийся в другом учебном заведении пришел в школу к своему другу. При осмотре рюкзака охранником школы был обнаружен перочинный нож и пневматический игрушечный пистолет, — говорится в публикации.

В настоящее время подростка вместе с матерью доставили в отдел полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее в городе Бугуруслане Оренбургской области воспитатель Лия Галеева остановила мужчину, который ворвался в детский сад с ножом. Сообщалось, что нападавшего доставили в отдел полиции. Известно, что воспитатель получила ранения, когда пыталась обезоружить мужчину. Сотрудники детского учреждения сразу нажали тревожную кнопку, заметив, что посторонний выламывает дверь.

