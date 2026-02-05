Подросток попытался пройти в школу с «оружием» В Ростове-на-Дону подросток пытался пронести в школу перочинный нож

В Ростове-на-Дону подросток попытался пройти в одну из школ с перочинным ножом и пневматическим игрушечным пистолетом, сообщает МВД по региону. По предварительной информации, никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что мальчик не обучался в учреждении, а пришел к своему другу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии установили, что 14-летний подросток, учащийся в другом учебном заведении пришел в школу к своему другу. При осмотре рюкзака охранником школы был обнаружен перочинный нож и пневматический игрушечный пистолет, — говорится в публикации.

В настоящее время подростка вместе с матерью доставили в отдел полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

