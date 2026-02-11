Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:27

Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме

Mash: студент устроил стрельбу в анапском техникуме из-за невыданного диплома

Подписывайтесь на нас в MAX

Напавший на колледж в Анапе 17-летний студент Илья мог открыть стрельбу из-за невыданного диплома — он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на одногруппников. По словам однокурсников, подросток решил отомстить и пришел в техникум с ружьем.

Илья учился на втором курсе по специальности «Техобслуживание автомобилей». В материале сказано, что полгода назад родители подростка развелись.

Ранее появилась информация, что напавший на колледж студент учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками. Уточнялось, что подросток тяжело переживал развод родителей.

До этого стало известно, что нападавшего, студента-автомеханика 2008 года рождения, оперативно задержали сотрудники Росгвардии. У него была при себе разгрузка с патронами. Большая часть учащихся успела забаррикадироваться в здании после того, как прогремели первые выстрелы.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в России участились случаи нападения учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, это говорит о том, что профилактические мероприятия в молодежной среде не приносят нужного эффекта.

студенты
причины
стрельба
Анапа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.