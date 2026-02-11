Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме

Напавший на колледж в Анапе 17-летний студент Илья мог открыть стрельбу из-за невыданного диплома — он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на одногруппников. По словам однокурсников, подросток решил отомстить и пришел в техникум с ружьем.

Илья учился на втором курсе по специальности «Техобслуживание автомобилей». В материале сказано, что полгода назад родители подростка развелись.

Ранее появилась информация, что напавший на колледж студент учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками. Уточнялось, что подросток тяжело переживал развод родителей.

До этого стало известно, что нападавшего, студента-автомеханика 2008 года рождения, оперативно задержали сотрудники Росгвардии. У него была при себе разгрузка с патронами. Большая часть учащихся успела забаррикадироваться в здании после того, как прогремели первые выстрелы.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в России участились случаи нападения учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, это говорит о том, что профилактические мероприятия в молодежной среде не приносят нужного эффекта.