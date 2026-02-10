Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 03:00

Ученик открыл стрельбу в школе и ранил ребенка

WGEM: в США ученик открыл стрельбу в школе штата Мэриленд и ранил ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В американском штате Мэриленд ученик открыл огонь из оружия в старшей школе города Роквилл и ранил одного ребенка, передает WGEM. Полиция сообщила, что стрелявшим оказался ученик этого же учебного заведения, его задержали недалеко от школьного здания.

Пострадавшего мальчика с огнестрельным ранением доставили в больницу, других жертв не зафиксировано. Правоохранители заверили, что угроза для остальных учеников и персонала школы теперь отсутствует.

Ранее в ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. По данным следствия, он планировал отомстить нескольким одноклассникам из-за личной неприязни.

До этого девятиклассник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, школьник также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Кроме того, в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.

школы
дети
стрельба
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Эксперт по отделке раскрыл изюминку особняка Лепса за 550 млн рублей
Землетрясение в Краснодарском крае 10 февраля: разрушения, что известно
В российском регионе произошло землетрясение
Аэропорт в Калуге ввел временный режим ограничений
«Бывает, карты блокируют зря»: Аксаков о мошенниках, цифровом рубле, ценах
Ученик открыл стрельбу в школе и ранил ребенка
В США самолет врезался в машины при посадке на автомобильную дорогу
Раскрыт факт о пособнице покушения на генерала Алексеева
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию под Сумами
Двух девушек оштрафовали за оскорбительное видео про жителей Белгорода
Россияне стали массово отменять самозапреты на кредиты: что это значит
Карасин объяснил, чего добиваются Европа и НАТО на Украине
Эфиопия пустила российские маркетплейсы на свой рынок
Петербуржец напугал соседей с игрушечным автоматом
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по улучшению «Почты России»
Роман с Долиной, Пугачева, извинения Градского: как живет Сергей Пенкин
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.