Ученик открыл стрельбу в школе и ранил ребенка WGEM: в США ученик открыл стрельбу в школе штата Мэриленд и ранил ребенка

В американском штате Мэриленд ученик открыл огонь из оружия в старшей школе города Роквилл и ранил одного ребенка, передает WGEM. Полиция сообщила, что стрелявшим оказался ученик этого же учебного заведения, его задержали недалеко от школьного здания.

Пострадавшего мальчика с огнестрельным ранением доставили в больницу, других жертв не зафиксировано. Правоохранители заверили, что угроза для остальных учеников и персонала школы теперь отсутствует.

Ранее в ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. По данным следствия, он планировал отомстить нескольким одноклассникам из-за личной неприязни.

До этого девятиклассник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, школьник также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Кроме того, в Сети появились кадры из гимназии, на которую напал школьник с травматическим пистолетом. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры, так как на школу напал девятиклассник.