«Призрачный» волк вызвал переполох во всей стране

В Южной Корее задержан мужчина, который с помощью нейросети создал реалистичное изображение волка, якобы сбежавшего из зоопарка, что вызвало панику среди населения, передает MK.RU. Фейковый снимок быстро разлетелся по соцсетям, власти выпустили экстренное предупреждение, а полиция бросила силы на поиски хищника.

После того как выяснилось, что переполох спровоцирован искусственным интеллектом, автора задержали. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее начальник отдела управления по охране животного мира Амурской области Максим Бормотов сообщил, что в селе Каховка Ромненского округа волк, которого сбила машина, укусил местного жителя, заступившегося за свою собаку. Специалист пояснил, что называть этот инцидент прямым нападением хищника на человека было бы не совсем правильно.

Кроме того, доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин рассказал, что при встрече с диким зверем следует сохранять спокойствие. По словам эксперта, большинство травм люди получают не от нападения животных, а из-за собственной неправильной реакции.