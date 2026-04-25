25 апреля 2026 в 15:05

«Призрачный» волк вызвал переполох во всей стране

Житель Южной Кореи напугал сограждан липовым снимком волка в городе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Южной Корее задержан мужчина, который с помощью нейросети создал реалистичное изображение волка, якобы сбежавшего из зоопарка, что вызвало панику среди населения, передает MK.RU. Фейковый снимок быстро разлетелся по соцсетям, власти выпустили экстренное предупреждение, а полиция бросила силы на поиски хищника.

После того как выяснилось, что переполох спровоцирован искусственным интеллектом, автора задержали. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее начальник отдела управления по охране животного мира Амурской области Максим Бормотов сообщил, что в селе Каховка Ромненского округа волк, которого сбила машина, укусил местного жителя, заступившегося за свою собаку. Специалист пояснил, что называть этот инцидент прямым нападением хищника на человека было бы не совсем правильно.

Кроме того, доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин рассказал, что при встрече с диким зверем следует сохранять спокойствие. По словам эксперта, большинство травм люди получают не от нападения животных, а из-за собственной неправильной реакции.

Азия
Южная Корея
волки
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
СК завел дело после нападения на журналиста в Мытищах
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
ВСУ могут отменить бронь от мобилизации
Захарова удивила фристайлом на баскетбольном матче
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

