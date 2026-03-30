Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 18:35

Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина

В Амурской области подбитый машиной волк искусал человека, защищавшего собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Волк, которого сбила машина, укусил местного жителя, вступившегося за свою собаку в селе Каховка Ромненского округа Амурской области, сообщил РИА Новости начальник отдела управления по охране животного мира региона Максим Бормотов. Специалист уточнил, что называть произошедшее прямым нападением хищника на человека не совсем корректно.

Предыстория была такая, что волк перемещался рядом с селом, и выйдя на дорогу, его машина ударила. Это было начальным триггером. Когда он второй раз появился <...> один из местных жителей полез разнимать собаку с волком. И по ходу дела тот тоже кусанул его, — отметил он.

Скорее всего, это была старая особь, которую выгнала стая: он уже не способен добывать копытных и вынужден охотиться на собак возле деревень, пояснил собеседник агентства.

Сотрудники управления выезжали на место, но волка не нашли. Ситуацию обещают контролировать. Подобные случаи в регионе редки — последний произошел пять-шесть лет назад в Михайловском районе, добавил Бормотов.

Ранее в Приморье специалисты охотнадзора успешно отловили тигра, который в феврале текущего года совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе. До этого момента зверь почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, умело избегая ловушек.

Амурская область
волки
собаки
нападения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.