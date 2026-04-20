20 апреля 2026 в 00:05

Гиды спасли жизнь перебитому волку в Карачаево-Черкесии

SHOT: два гида в Карачаево-Черкесии выходили умирающего на дороге волка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Карачаево-Черкесии два гида спасли умирающего на дороге волка, которого переехала машина. Хищник со сломанными лапами из последних сил переползал трассу, когда его заметили неравнодушные люди, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказала порталу одна из спасательниц по имени Марина, она вместе с коллегой ехала из Архыза в станицу Зеленчукскую. Неподалеку от места происшествия паслось стадо баранов — именно к нему, почуяв добычу, бежал волк, но попал под колеса.

Сначала хищник пытался скрыться и переплыть озеро, однако не смог выбраться и в итоге доверился людям. Марине помог даже местный фермер, на чье стадо волк и хотел напасть.

Коллега девушки перевязал хищнику пасть, укутал и отнес в машину. Волка доставили в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. Сейчас двухлетний самец, которого назвали Куличиком, идет на поправку. У него сломаны две лапы, на лечение требуется 35 тыс. рублей. Скоро его увезут на реабилитацию в Краснодар.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, чего нельзя делать при встрече с хищниками. По его словам, пытаться сфотографировать или делать селфи может быть смертельно опасно. Также нельзя делать резких движений и пытаться убежать от зверя, так как это может спровоцировать агрессию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

