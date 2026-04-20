Гиды спасли жизнь перебитому волку в Карачаево-Черкесии SHOT: два гида в Карачаево-Черкесии выходили умирающего на дороге волка

В Карачаево-Черкесии два гида спасли умирающего на дороге волка, которого переехала машина. Хищник со сломанными лапами из последних сил переползал трассу, когда его заметили неравнодушные люди, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказала порталу одна из спасательниц по имени Марина, она вместе с коллегой ехала из Архыза в станицу Зеленчукскую. Неподалеку от места происшествия паслось стадо баранов — именно к нему, почуяв добычу, бежал волк, но попал под колеса.

Сначала хищник пытался скрыться и переплыть озеро, однако не смог выбраться и в итоге доверился людям. Марине помог даже местный фермер, на чье стадо волк и хотел напасть.

Коллега девушки перевязал хищнику пасть, укутал и отнес в машину. Волка доставили в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. Сейчас двухлетний самец, которого назвали Куличиком, идет на поправку. У него сломаны две лапы, на лечение требуется 35 тыс. рублей. Скоро его увезут на реабилитацию в Краснодар.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, чего нельзя делать при встрече с хищниками. По его словам, пытаться сфотографировать или делать селфи может быть смертельно опасно. Также нельзя делать резких движений и пытаться убежать от зверя, так как это может спровоцировать агрессию.