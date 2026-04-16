Россиянам объяснили, как избежать смертельной ошибки при встрече с медведем

Пытаться сфотографировать или делать селфи при встрече с медведем может быть смертельно опасно, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Так он прокомментировал информацию, что в Подмосковье оголодавшие после зимы хищники вышли к людям. По его словам, также нельзя делать резких движений и пытаться убежать от зверя, так как это может спровоцировать агрессию.

Если вы увидели медведя, дайте ему спокойно доделать свои дела и уйти. Конечно, не рекомендуется приближаться, тем более делать селфи или фотографировать. Из-за страха, или если животное с потомством, оно может проявить агрессию. Нельзя делать резких движений. Если все-таки видно, что медведь вас заметил и идет на вас, начните отходить потихонечку назад. Не бегите. Не пытайтесь его чем-то спугнуть — зверь лесной. Не лишним будет напомнить, что, как и любое теплокровное животное, млекопитающие являются переносчиками многих опасных заболеваний, в частности бешенства, — сказал Шеляков.

По его словам, появление медведей в городской черте и на дачных участках связано с расширением городов и человеческой деятельностью. Он отметил, что свалки и легкодоступная пища привлекают зверей, которые не хотят уходить со своих исторических территорий.

Действительно, такое бывает, что медведи появляются на городских территориях и дачных поселках. Это связано с несколькими факторами. Города расширяются, занимая ареал обитания этих зверей. Влияет и человеческая деятельность: большое количество помоек, свалок, легкой добычи, пищевых отходов. В-третьих, медведь перестал быть промысловым животным, то есть в плане охоты он никого не интересует, кроме браконьеров, что тоже способствует росту популяции, — резюмировал Шеляков.

Ранее профессор Игорь Гламаздин заявил, что при встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие. Он отметил, что большая часть травм возникает не от нападения хищников, а из-за неверной реакции.