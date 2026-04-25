Китай определился с ответом на ограничения США в сфере экспорта Китай заявил, что защитит свои компании в ответ на ограничения США

Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта в области экспортного контроля, заявили в министерстве коммерции КНР. В случае, если соответствующий законопроект в конечном итоге вступит в силу, это серьезно подорвет международный торгово-экономический порядок, сообщается на сайте ведомства.

Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию. Пекин последовательно выступает против любого обобщения национальной безопасности или злоупотреблений экспортным контролем, — говорится в заявлении.

Китай, как указано в документе, будет внимательно следить за соответствующим законодательным процессом и тщательно оценивать его влияние на интересы КНР.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник. Это, по оценке аналитиков, позволило прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Изученные иранские военные документы показывают, что авиакосмические войска КСИР приобрели аппарат TEE-01B в конце 2024 года.