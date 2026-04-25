Появились кадры освобождения села Бочково в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало видеокадры освобождения населенного пункта Бочково в Харьковской области, который взяли под контроль мотострелковые подразделения группировки войск «Север». В ведомстве сообщили, что военнослужащие заняли населенный пункт в ходе активного наступления. Бочково использовалось противником как форпост, откуда планировались огневые удары по подразделениям российских войск.

В Минобороны добавили, что перед началом штурма активно применялись артиллерийские средства. Существенную роль в ходе операции сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые в круглосуточном режиме осуществляли разведку, передавали точные координаты позиций противника и обеспечивали корректировку огня, а также применение ударных FPV-дронов.

Ранее военные корреспонденты сообщили, что подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области. По их данным, штурмовики в ходе боев смогли отбросить 159-ю механизированную бригаду ВСУ. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.