25 апреля 2026 в 13:40

Появились кадры освобождения села Бочково в Харьковской области

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Министерство обороны России опубликовало видеокадры освобождения населенного пункта Бочково в Харьковской области, который взяли под контроль мотострелковые подразделения группировки войск «Север». В ведомстве сообщили, что военнослужащие заняли населенный пункт в ходе активного наступления. Бочково использовалось противником как форпост, откуда планировались огневые удары по подразделениям российских войск.

В Минобороны добавили, что перед началом штурма активно применялись артиллерийские средства. Существенную роль в ходе операции сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые в круглосуточном режиме осуществляли разведку, передавали точные координаты позиций противника и обеспечивали корректировку огня, а также применение ударных FPV-дронов.

Ранее военные корреспонденты сообщили, что подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области. По их данным, штурмовики в ходе боев смогли отбросить 159-ю механизированную бригаду ВСУ. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
