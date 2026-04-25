Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 12:51

ТЭК ВСУ не выдержал натиска ВС России

ВС России ударили по используемому ВСУ ТЭК Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным вооружением и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на террористические действия Украины и удары по гражданской инфраструктуре на территории РФ.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам, находящимся на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса, а также портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, — указали в МО РФ.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили пункт связи и штаб украинских беспилотников в Городне Черниговской области. Объекты располагались на территории бывшего аэродрома и вблизи него. По словам подпольщика, погибли 11 военнослужащих ВСУ, половина из которых — офицеры.

До этого подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что российские военные ударили по подземным хранилищам с западной техникой в Николаевской и Одесской областях. По его словам, на эти склады с развитой подземной инфраструктурой пришелся основной удар, а по каждому выявленному объекту наносится несколько ударов для гарантированного уничтожения. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.