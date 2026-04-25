Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 13:31

Лавина «закрыла» проезд к турбазе в КБР

Лавина сошла в Чегемском ущелье КБР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сход лавины произошел на дорогу регионального значения в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, при этом пострадавших нет, подъезд к турбазе «Чегем» перекрыт, сообщили в Минтрансе КБР. В ведомстве уточнили, что на данный момент на территории турбазы нет людей. Также отмечается, что дорожные и пограничные службы продолжают постоянный мониторинг ситуации.

Перекрыт подъезд к турбазе «Чегем». Причина закрытия дороги — сход лавин на двух участках, в связи с чем проезд временно ограничен. В настоящее время туристов там нет, — сказано в сообщении.

Из-за сохраняющейся угрозы повторного схода лавин контроль за обстановкой был усилен. После того, как риск повторного схода лавин будет снят, дорожные службы начнут работы по расчистке завалов и восстановлению движения на участке дороги.

Ранее в Бурятии под лавиной погибли трое путешественников. Всего в составе группы было семь человек, одного из них до сих пор ищут. При сходе снега одному из участников удалось выбраться самостоятельно и откопать еще двоих. Он также рассказал, что до восхождения члены группы не были знакомы друг с другом.

Регионы
Кабардино-Балкария
лавины
Минтранс
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.