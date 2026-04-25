Выросло число погибших туристов, попавших под лавину в Бурятии Трое попавших под лавину в Бурятии туристов погибли

Трое туристов, оказавшихся под снежной лавиной в Бурятии, погибли, сообщил Telegram-канал «112». Всего в туристической группе находились семь человек, при этом поиски последнего участника продолжаются.

Во время схода лавины одному из туристов удалось самостоятельно выбраться из снежного завала и откопать еще двоих человек. Он сообщил, что участники похода не были знакомы друг с другом до начала восхождения.

Ранее адвокат Дмитрий Печкин заявил, что спасатель из Читы Руслан Бабицкий, вероятно, погиб в районе бурятской горы Мунку-Сардык, где лавина накрыла четырех туристов, включая одного гида. По словам защитника, группа из семи человек совершала восхождение на пик Конституции. На перевале 26-го партийного съезда на альпинистов обрушилась снежная масса.

Кроме того, в следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что в зоне, где сошла лавина, находились семь человек. По данным ведомства, речь идет о незарегистрированной группе, совершавшей восхождение на пик Конституции. Пострадавшие туристы смогли сообщить о ЧП по рации, добавили в ведомстве.