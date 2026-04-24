24 апреля 2026 в 12:36

В СК раскрыли детали схода лавины в Бурятии

СК: в зоне схода лавины в Бурятии находилось семь человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Семь человек располагались в зоне схода лавины в горах в Бурятии, сообщили в следственном управлении СК России по региону. По информации ведомства, это была незарегистрированная группа, которая поднималась к пику Конституции.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. На одном из перевалов на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой, — уточнили в ведомстве.

Лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. Спасатели выдвинулись к месту ЧП. Снежная масса сошла на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык.

Также 21 апреля на горе Мунку-Сардык погибли трое альпинистов. Двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

