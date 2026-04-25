Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 12:16

Гришино, Дерилово, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 апреля

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 апреля? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Дерилово, Ильиновки, Константиновки, Котлино, Красного Лимана, Кривой Луки, Липовки, Новоалександровки, Николаевки, Охримовки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои на южных окраинах Новоалександровки и Василевки, а также продвигаются южнее Гришино, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении продолжаются бои за Белицкое и на участке Павловка — Новопавловка. На Константиновском направлении продолжаются бои в Долгой Балке. Войска РФ продвигаются западнее Ильиновки. На Краснолиманском направлении есть тактические успехи в районе Святогорска. В Новоселовке и у Дерилово ВС РФ отражают контратаки ВСУ. Идут бои к югу от Ставков, есть продвижение от Дибровой. ВС РФ наступают на юго-восточной окраине Красного Лимана, а также от Дибровой к Брусовке и Старому Каравану. Продолжаются столкновения в районе Кривой Луки и Озерного. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются к Лосевке со стороны Верхней Писаревки. Идут бои в районе Покаляного и Караичного, а также к северу от Охримовки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Славянском направлении ВС РФ наращивают давление на оборону ВСУ в Рай-Александровке с флангов, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Константиновке ВСУ пытались контратаковать малыми группами в частном секторе, наши войска отбили наступление и остались на своих позициях. Операторы ВСУ уничтожаются авиацией, ФАБ ВКС России не жалеют. На Добропольском направлении ВС России развивают успех у Гришино на юге и у Сергеевки, формируя „карман“ с шириной горловины до 7 км. Идут тяжелые бои. На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои в районе поселка Ветеринарное у границы, докладывают о продвижении за сутки до 250 метров. На Волчанском направлении российские штурмовые отряды продвинулись на десяти участках до 900 метров», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении ВСУ, испытывая сложности с живой силой, пытаются компенсировать это большим количеством дронов, но удерживать рубежи одними БПЛА не получается, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Краснолиманское направление. Карман между Ставками от Кировска постепенно закрывается, ВС РФ продолжают бои за два укрепления южнее Ставков, по информации представителей бойцов с мест оба эти укрепления уже нами взяты. Южнее наши войска наступают от Дибровой к Брусовке и Старому Каравану. Южная часть Дробышево под контролем ВСУ, остальная часть в серой зоне, Яровая также частично в серой», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Россия
ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.