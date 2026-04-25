25 апреля 2026 в 10:28

Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 25 апреля, нанесли массированный удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 25 апреля

Российские военные в ночь на 25 апреля нанесли комбинированный удар по объектам военной, железнодорожной и нефтяной инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале. По его данным, в атаках были задействованы: порядка 26 крылатых ракет «Калибр», 13 баллистических ракет «Искандер-М», шесть крылатых ракет «Искандер-К», одна ракета Х-59/69, а также сотни БПЛА «Герань-2», «Герань-4» и «Гербера».

«В Днепропетровске после прилетов ракет горят нефтебаза и нефтехранилище. Также цели поражены в промзоне возле Южмаша. Есть попадания в большой склад с БПЛА и цех по их сборке. Горит АЗС. В Шостке атакованы парк „Свема“ и район завода „Импульс“. В Ромнах серия ударов была со стороны Коржевенского нефтяного месторождения», — отметил он.

В Сновке Черниговской области в результате ударов поражены база локомотивов Юго-Западной железной дороги, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ, работавшего со связью и БПЛА, заявил Царев.

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Нежине комбинированные удары пришлись по железнодорожной станции, вероятно, и по топливной базе. Зафиксированы пожары и вторичная детонация. В Городне уничтожен пункт связи и местный штаб, координирующий наведение и запуски украинских БПЛА. Также сообщают, что были взрывы со стороны бывшего завода „Агат“, цеха которого использовали как склады и место сборки беспилотников. Четыре баллистические ракеты „Искандер-М“ поразили цель в Киевском районе Харькова», — уточнил военный блогер.

По данным Царева, в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксированы пожар и сильное задымление; в Николаевской области повреждена линия электропередачи, без света остались шесть населенных пунктов. Кроме того, цели были поражены в Рени Одесской области, Ковеле Волынской области и в Умани Черкасской области, добавил военный блогер.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил в личном блоге в Telegram, что всего в ночь на 25 апреля зафиксировано более 120 эпизодов ударов.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
М. Баранова
