Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 13:00

Тела еще двоих погибших туристов нашли в горах Бурятии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели обнаружили в горах Бурятии тела еще двух погибших туристов, мужчин 1988 и 1981 годов рождения, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Также было найдено тело туристки, которое уже спущено с гор. В агентстве уточнили, что погибшую доставили в район кафе «Белый Иркут», скоро ее передадут сотрудникам МВД.

В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела еще двоих погибших: мужчин 1988 и 1981 годов рождения. В настоящее время продолжаются поиски последнего участника группы — мужчины 1985 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Бурятии под снежной лавиной погибли трое путешественников. Всего в составе туристической группы было семь человек, поиски последнего участника продолжаются. Одному из туристов при сходе лавины удалось выбраться из-под снега самостоятельно и откопать еще двоих человек.

В следственном управлении СК России по Бурятии уточнили, что в районе схода лавины находилась незарегистрированная группа, совершавшая восхождение на пик Конституции. Пострадавшие туристы по рации сообщили о случившемся.

Регионы
Бурятия
спасатели
горы
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры с тайги, новые детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Названа причина стрельбы полицейских в Киеве
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.