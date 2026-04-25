Тела еще двоих погибших туристов нашли в горах Бурятии

Спасатели обнаружили в горах Бурятии тела еще двух погибших туристов, мужчин 1988 и 1981 годов рождения, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Также было найдено тело туристки, которое уже спущено с гор. В агентстве уточнили, что погибшую доставили в район кафе «Белый Иркут», скоро ее передадут сотрудникам МВД.

Ранее стало известно, что в Бурятии под снежной лавиной погибли трое путешественников. Всего в составе туристической группы было семь человек, поиски последнего участника продолжаются. Одному из туристов при сходе лавины удалось выбраться из-под снега самостоятельно и откопать еще двоих человек.

В следственном управлении СК России по Бурятии уточнили, что в районе схода лавины находилась незарегистрированная группа, совершавшая восхождение на пик Конституции. Пострадавшие туристы по рации сообщили о случившемся.