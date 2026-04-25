Дунаевский рассказал, может ли ИИ заменить человека в создании музыки

Искусственный интеллект не может полностью заменить человека в создании музыки, заявил ТАСС народный артист России композитор и пианист Максим Дунаевский. При этом он отметил, что ИИ может служить полезным инструментом для прикладных задач.

Искусственный интеллект — это, конечно, помощник. Но смотря в чем, ведь сочинять музыку он не может, — сказал Дунаевский.

Композитор указал, что искусственный интеллект работает на основе того, что уже было, не придумывая что-то абсолютно новое. Он добавил, что ИИ можно использовать для аранжировок.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина заявила, что искусственный интеллект не сможет заменить деятелей искусства, в том числе актеров и режиссеров, поскольку за ним нет души. Она напомнила, что искусство, согласно писателю Льву Толстому, призвано передать чувства, прожитые автором, и заразить ими тех, кто с ним соприкасается.

До этого народный артист РФ Юрий Стоянов заявил, что искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеком в создании юмористических произведений. Он отметил, что чувство юмора останется исключительно человеческой чертой.