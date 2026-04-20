Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:53

Шукшина ответила на вопрос о вреде ИИ для искусства словами Льва Толстого

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект не сможет заменить деятелей искусства, в том числе актеров и режиссеров, поскольку за ним нет души, заявила заслуженная артистка России Мария Шукшина на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной выходу в прокат картины «Семь верст до рассвета». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она вспомнила о словах классика русской литературы Льва Толстого.

Ну как он (искусственный интеллект. — NEWS.ru) может? Это же искусственное, души-то нет. Если за произведением искусства не стоит душа, а [стоит] искусственный интеллект, то, конечно, он не сможет передать чувства. Что такое искусство? Это передача чувств, как говорил Лев Николаевич Толстой, — отметила она.

Шукшина напомнила, что искусство, согласно Толстому, призвано передать чувства, прожитые автором, и заразить ими тех, кто с ним соприкасается. Только такая эмоциональная связь, по мнению актрисы, способна транслировать зрителям ценностные ориентиры.

Таким образом прорабатывается вся система ценностных координат, и она, таким образом проработанная, становится устойчивой у молодых зрителей. Даже не поворачивается язык назвать их читателями, потому что сегодня книжки не читают, — подчеркнула Шукшина.

Ранее народный артист РФ Юрий Стоянов заявил, что искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеком в создании юмористических произведений. По его мнению, ИИ способен добиться больших успехов во многих сферах деятельности, однако чувство юмора останется исключительно человеческой чертой.
Культура
Искусство
актрисы
Мария Шукшина
Лев Толстой
искусственный интеллект
Замира Евтых
Оксана Прачёва
Виктория Катаева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.