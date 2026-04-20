Шукшина ответила на вопрос о вреде ИИ для искусства словами Льва Толстого Шукшина: бездушные ИИ-технологии не смогут заменить деятелей искусства

Искусственный интеллект не сможет заменить деятелей искусства, в том числе актеров и режиссеров, поскольку за ним нет души, заявила заслуженная артистка России Мария Шукшина на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной выходу в прокат картины «Семь верст до рассвета». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, она вспомнила о словах классика русской литературы Льва Толстого.

Ну как он (искусственный интеллект. — NEWS.ru) может? Это же искусственное, души-то нет. Если за произведением искусства не стоит душа, а [стоит] искусственный интеллект, то, конечно, он не сможет передать чувства. Что такое искусство? Это передача чувств, как говорил Лев Николаевич Толстой, — отметила она.

Шукшина напомнила, что искусство, согласно Толстому, призвано передать чувства, прожитые автором, и заразить ими тех, кто с ним соприкасается. Только такая эмоциональная связь, по мнению актрисы, способна транслировать зрителям ценностные ориентиры.

Таким образом прорабатывается вся система ценностных координат, и она, таким образом проработанная, становится устойчивой у молодых зрителей. Даже не поворачивается язык назвать их читателями, потому что сегодня книжки не читают, — подчеркнула Шукшина.

Ранее народный артист РФ Юрий Стоянов заявил, что искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеком в создании юмористических произведений. По его мнению, ИИ способен добиться больших успехов во многих сферах деятельности, однако чувство юмора останется исключительно человеческой чертой.