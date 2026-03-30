В ГД объяснили, почему Сарику Андреасяну не следует снимать «Войну и мир»

Режиссеру Сарику Андреасяну не следует снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир», выразила мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко. Она напомнила, что произведение является сложным для экранизации и поэтому она не уверена, что Андреасян с этим справится.

Я не думаю, что Сарик Андреасян относится к категории режиссеров, которым можно доверить такое великое произведение, — отметила собеседница.

Драпеко напомнила, что эталонной является советская экранизация романа в режиссуре Сергея Бондарчука, где Наташу Ростову играла Людмила Савельева, Андрея Болконского Вячеслав Тихонов, а Пьера Безухова — сам Бондарчук.

Ранее стало известно, что актриса Полина Гухман сыграет роль Наташи Ростовой в новой экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна. Сам режиссер опубликовал фото со съемок, подтвердив, что работа над масштабным проектом идет полным ходом. Премьера запланирована на 18 февраля 2027 года.

