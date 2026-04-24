Заезженные петунии и бархатцы ушли в прошлое: необычные трудяги для сада — и все взгляды тянутся к ним. Клумба как с картинки

В прошлом сезоне я решила отойти от привычных петуний и бархатцев — и сделала ставку на растения, которые одновременно декоративны и выносливы. Результат оказался неожиданным: сад стал выглядеть как из журнала, а соседи регулярно останавливались у забора.

Декоративная капуста — главный герой осеннего сада. Она не просто украшает клумбы, а буквально «раскрывается» с понижением температуры: розетки становятся плотнее, а окраска — ярче, от кремовой до насыщенно-фиолетовой. В отличие от большинства цветов, не боится холодов и сохраняет декоративность до устойчивых заморозков.

Кобея лазающая — эффектная лиана, которая за один сезон превращает пустую стену или беседку в живую ширму. Её крупные колокольчатые цветы сначала зеленоватые, затем становятся фиолетовыми или белыми. Цветение продолжается до осени, а густая листва создаёт плотное вертикальное озеленение. Требует опоры и солнечного места, но быстро окупает внимание.

Целозия гребенчатая — растение с необычной текстурой соцветий, напоминающих бархатные «гребни» или кораллы. Яркие оттенки — от жёлтого до бордового — держатся всё лето и не выгорают на солнце. Подходит для клумб и контейнеров, устойчива к жаре и засухе, что особенно ценно в нестабильное лето.