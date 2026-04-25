25 апреля 2026 в 16:07

Водитель сбил пожилую женщину-дворника в центре Улан-Удэ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В центре Улан-Удэ водитель сбил 73-летнюю женщину-дворника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. По предварительной информации, утром на улице Куйбышева водитель автомобиля Lada не справился с управлением, ему помешал находившийся в машине нетрезвый пассажир. В итоге мужчина наехал на пострадавшую.

По предварительным данным, сегодня утром на улице Куйбышева водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением из-за помех со стороны пьяного пассажира, наехал на 73-летнюю сотрудницу комбината по благоустройству, убиравшую дорогу. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, — сказано в сообщении.

Ранее четыре человека выбросило из автомобиля, перевернувшегося в результате ДТП на юго-востоке Москвы, при этом один из них погиб. По предварительным данным, машина на высокой скорости выехала с дороги в кювет и несколько раз перевернулась. Очевидцы сообщили, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы города.

