Водитель сбил пожилую женщину-дворника в центре Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ водитель сбил 73-летнюю женщину-дворника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. По предварительной информации, утром на улице Куйбышева водитель автомобиля Lada не справился с управлением, ему помешал находившийся в машине нетрезвый пассажир. В итоге мужчина наехал на пострадавшую.

По предварительным данным, сегодня утром на улице Куйбышева водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением из-за помех со стороны пьяного пассажира, наехал на 73-летнюю сотрудницу комбината по благоустройству, убиравшую дорогу. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, — сказано в сообщении.

