Глава EWF поставил на место украинскую штангистку

Глава EWF отчитал украинскую штангистку за отказ от фото с россиянкой

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани провел беседу с украинской спортсменкой Ириной Домбровской после ее отказа от совместной фотографии с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми, сообщает ТАСС. Хассани назвал действия спортсменки неприемлемыми.

На церемонии награждения в весовой категории до 77 килограммов Домбровская, занявшая третье место, отказалась фотографироваться с другими призерами, включая обладательницу серебра Кузьминову. Глава федерации после окончания церемонии подошел к украинской спортсменке и представителю ее команды и указал на недопустимость такого поведения. Он подчеркнул, что спорт в европейской тяжелой атлетике находится вне политики.

Ранее сборную Украины по водному поло посчитали проигравшей в матче за седьмое место на Кубке мира во втором дивизионе с командой России. Украинская команда отказалась участвовать в соревнованиях. Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что его удивила эта ситуация.