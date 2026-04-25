Глава EWF поставил на место украинскую штангистку

Глава EWF отчитал украинскую штангистку за отказ от фото с россиянкой

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани провел беседу с украинской спортсменкой Ириной Домбровской после ее отказа от совместной фотографии с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми, сообщает ТАСС. Хассани назвал действия спортсменки неприемлемыми.

На церемонии награждения в весовой категории до 77 килограммов Домбровская, занявшая третье место, отказалась фотографироваться с другими призерами, включая обладательницу серебра Кузьминову. Глава федерации после окончания церемонии подошел к украинской спортсменке и представителю ее команды и указал на недопустимость такого поведения. Он подчеркнул, что спорт в европейской тяжелой атлетике находится вне политики.

Ранее сборную Украины по водному поло посчитали проигравшей в матче за седьмое место на Кубке мира во втором дивизионе с командой России. Украинская команда отказалась участвовать в соревнованиях. Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что его удивила эта ситуация.

Захарова раскрыла, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

