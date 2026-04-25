Значимое событие в Петербурге посвятят памяти Жириновского

В Петербурге разводку Троицкого моста посвятят памяти Жириновского

Троицкий мост Троицкий мост Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Торжественная разводка Троицкого моста в Санкт-Петербурге в субботу, 25 апреля, будет посвящена 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил губернатор города Александр Беглов в обращении к горожанам, которое распространила пресс-служба. Он отметил, что политик в переломное для страны время отстаивал принципы защиты национальных интересов.

На цифровых панелях в городе появятся портреты политика. Владимиру Жириновскому также посвящена торжественная разводка Троицкого моста, — сообщил Беглов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из самых ярких политиков современности был именно Жириновский. По словам главы государства, бывший лидер ЛДПР сочетал в себе качества, которые кажутся несовместимыми, поскольку одновременно выступал как глубокий аналитик и мастер эпатажа. Президент также отметил, что предсказания Жириновского опирались на его обширные знания.

До этого сообщалось, что бедуинскую накидку, подаренную в 1990-е годы ливийским лидером Муаммаром Каддафи основателю ЛДПР, показали президенту России. Нынешний лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что с этим предметом связана особая история. Жириновский получил накидку в 1995 году. Изделие изготовлено вручную из верблюжьей шерсти.

Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
