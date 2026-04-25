Значимое событие в Петербурге посвятят памяти Жириновского

Торжественная разводка Троицкого моста в Санкт-Петербурге в субботу, 25 апреля, будет посвящена 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил губернатор города Александр Беглов в обращении к горожанам, которое распространила пресс-служба. Он отметил, что политик в переломное для страны время отстаивал принципы защиты национальных интересов.

На цифровых панелях в городе появятся портреты политика.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из самых ярких политиков современности был именно Жириновский. По словам главы государства, бывший лидер ЛДПР сочетал в себе качества, которые кажутся несовместимыми, поскольку одновременно выступал как глубокий аналитик и мастер эпатажа. Президент также отметил, что предсказания Жириновского опирались на его обширные знания.

До этого сообщалось, что бедуинскую накидку, подаренную в 1990-е годы ливийским лидером Муаммаром Каддафи основателю ЛДПР, показали президенту России. Нынешний лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что с этим предметом связана особая история. Жириновский получил накидку в 1995 году. Изделие изготовлено вручную из верблюжьей шерсти.