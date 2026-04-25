Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 09:28

Сажаю их вместе — и огурцы заваливают урожаем: прут так, что не знаю, куда девать

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите, чтобы огурцы в теплице завалили вас урожаем, а не болели и не сохли? Тогда забудьте про пустующие углы и посадите рядом правильных компаньонов, которые будут работать на ваш урожай.

Самый эффективный сосед — это фиолетовый базилик. Его мощные фитонциды отпугивают тлю, белокрылку и паутинного клеща и стимулируют рост огуречных плетей, продлевая период плодоношения.

Второй незаменимый «санитар» теплицы — это лук и чеснок. Их резкий запах дезориентирует вредителей, а выделяемые вещества подавляют развитие грибковых заболеваний в сыром и теплом микроклимате теплицы. Сажайте их прямо в междурядьях.

Не стоит забывать и о цветах: бархатцы, настурция и календула не только радуют глаз, но и привлекают насекомых-опылителей, а также служат природным репеллентом для тли и нематод. Таким образом, защитив растения от болезней и вредителей, не будет никаких преград для плодоношения. Огурцы попрут так, что не будете знать, куда их девать.

Ранее было названо лучшее место на участке для выращивания огурцов без теплицы.

Проверено редакцией
Москвичей предупредили о наказании за вытряхивание пыльного ковра из окна
дачи
огороды
огурцы
Дарья Иванова
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.