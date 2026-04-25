Сажаю их вместе — и огурцы заваливают урожаем: прут так, что не знаю, куда девать

Хотите, чтобы огурцы в теплице завалили вас урожаем, а не болели и не сохли? Тогда забудьте про пустующие углы и посадите рядом правильных компаньонов, которые будут работать на ваш урожай.

Самый эффективный сосед — это фиолетовый базилик. Его мощные фитонциды отпугивают тлю, белокрылку и паутинного клеща и стимулируют рост огуречных плетей, продлевая период плодоношения.

Второй незаменимый «санитар» теплицы — это лук и чеснок. Их резкий запах дезориентирует вредителей, а выделяемые вещества подавляют развитие грибковых заболеваний в сыром и теплом микроклимате теплицы. Сажайте их прямо в междурядьях.

Не стоит забывать и о цветах: бархатцы, настурция и календула не только радуют глаз, но и привлекают насекомых-опылителей, а также служат природным репеллентом для тли и нематод. Таким образом, защитив растения от болезней и вредителей, не будет никаких преград для плодоношения. Огурцы попрут так, что не будете знать, куда их девать.

