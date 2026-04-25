Путин освободил структуры ГУСП от лицензий на оружие и боеприпасы Путин подписал закон об отмене лицензирования для ГУСП при работе с оружием

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает воинские части и организации Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) от необходимости получать лицензии на хранение и торговлю гражданским и служебным оружием. Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, то же касается патронов и их компонентов.

От лицензирования также освобождаются разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники. Кроме того, лицензии не потребуются на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов.

Закон также снимает требование о лицензировании для хранения и торговли гражданским и служебным оружием, а также патронами к нему. От лицензирования освобождается разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация пиротехнических изделий профессионального и специального классов.

Ранее Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката отечественных анимационных фильмов для детей и юношества. Теперь государство может покрывать до 100% сметной стоимости создания или проката анимации для несовершеннолетних.