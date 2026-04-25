25 апреля 2026 в 11:22

Путин освободил структуры ГУСП от лицензий на оружие и боеприпасы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает воинские части и организации Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) от необходимости получать лицензии на хранение и торговлю гражданским и служебным оружием. Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, то же касается патронов и их компонентов.

От лицензирования также освобождаются разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники. Кроме того, лицензии не потребуются на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов.

Закон также снимает требование о лицензировании для хранения и торговли гражданским и служебным оружием, а также патронами к нему. От лицензирования освобождается разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация пиротехнических изделий профессионального и специального классов.

Ранее Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката отечественных анимационных фильмов для детей и юношества. Теперь государство может покрывать до 100% сметной стоимости создания или проката анимации для несовершеннолетних.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бурятии ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского с Дудаевым после атаки ВСУ на Екатеринбург
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

