Звезда «Реальных пацанов» пришел в автосалон и разбил чужой Mercedes

Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», случайно разбил чужой автомобиль Mercedes в автосалоне. Инцидент произошел, когда 40-летний артист решил посидеть за рулем Aston Martin стоимостью 80 млн рублей, передает StarHit.

Пришел в салон выбирать новую машину и увидел Aston Martin за 80 миллионов. Тачка выглядела очень круто, и мне захотелось в нее сесть. <...> Я завел мотор и случайно сдал назад, прилетев внезапно в Mercedes, — рассказал Селиванов.

Селиванов признался, что сначала испытал шок, который позже сменился принятием ситуации. Он уточнил, что переживает из-за случившегося, и надеется, что ущерб покроет страховка. В противном случае, по его словам, ему придется повременить с карьерой актера и надолго устроиться на работу в этот автосалон.

