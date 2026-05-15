Билеты на суперфинал Кубка России по футболу — 2026: где и как купить, цены

Российский футбольный союз (РФС) возобновил продажу билетов на матч суперфинала Кубка России. Кто сыграет в решающей встрече, как купить билет, цены, нужен ли Fan ID — в материале NEWS.ru.

Кто сыграет в суперфинале Кубка России

Финал Суперкубка России состоится 24 мая в «Лужниках». В решающем матче сыграют московский «Спартак» и «Краснодар». Начало встречи в 18:00 мск.

«Спартак» прошел в суперфинал через Путь регионов. В полуфинальной стадии красно-белые победили на своем поле ЦСКА со счетом 1:0. Решающий мяч забил полузащитник Руслан Литвинов.

«Краснодар» вышел в суперфинал через Путь РПЛ. В полуфинале подопечные Мурада Мусаева оказались сильнее московского «Динамо». Оба матча завершились нулевой ничьей, и для выявления победителя понадобилась серия пенальти. Удачливее оказался «Краснодар».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с московским «Локомотивом» удерживает первое место по числу завоеванных трофеев (девять).

Никита Кривцов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак») Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Почему была приостановлена продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу

Продажа билетов на суперфинал Кубка России открылась 14 мая. «Спартак» совместно с РФС забронировал места для владельцев абонементов сезона-2025/26 на секторах трибун А и B. Количество мест ограничено. Информация о приобретении билетов в эти секторы будет размещена на сайте московского клуба.

Болельщики «Краснодара» расположатся на нижних секторах трибуны D. Всю информацию можно уточнить на сайте команды. Приобрести билеты можно на «Яндекс Афише». Это единственный официальный билетный партнер РФС.

Позднее продажа билетов была приостановлена из-за высокой нагрузки на систему бронирования. В пресс-службе сервиса «Яндекс Афиша» заявили, что количество запросов в секунду многократно превысило штатные показатели. Технические специалисты восстановили доступ в течение нескольких часов. Продажи билетов на суперфинал Кубка России по футболу возобновлены 15 мая.

Сколько стоят билеты на суперфинал Кубка России по футболу

В пресс-службе РФС сообщили, что цена самого дешевого билета на суперфинал Кубка России по футболу составит 900 рублей. Самый дорогой обойдется в 30 тыс. рублей.

Покупка и оформление билетов на матч возможны только при наличии персонифицированной карты болельщика (Fan ID). Ее необходимо оформить всем, кто планирует посетить стадион в день проведения встречи, в том числе детям вне зависимости от их возраста. Более подробная информация о порядке оформления персональной карты болельщика доступна на «Госуслугах».

Cоветы при покупке билетов на суперфинал Кубка России по футболу

Такое крупное спортивное событие, как суперфинал Кубка России, вызывает большой ажиотаж. Спрос на билеты в разы превышает вместимость стадиона. Адвокат Александр Бенхин заявил NEWS.ru, что в таких ситуациях всегда на сцену выходят теневые игроки. Он настоятельно рекомендует болельщикам «Спартака» и «Краснодара» остыть и подойти к покупке билетов с холодной головой.

«Во-первых, нужно тотально бойкотировать сайты-дублеры. В поисковике неизменно начнут вылезать страницы-ловушки. Покупка должна идти строго через официального оператора. В данном случае это „Яндекс Афиша“. Также существуют официальные каналы покупки билетов через РФС и на сайтах клубов. Все остальное — 100% фишинг. Вы купите воздух, а вдобавок сольете свои личные данные и банковские карты мошенникам. Нет билета — лучше смотри по телевидению или в спортбаре», — сказал Бенхин.

По словам адвоката, также не стоит покупать билеты с рук.

«Один действительный билет может быть продан 10, 20, 30 раз. В итоге по этому билету пройдет только один человек, который придет первым на стадион. При покупке билета нужна карта болельщика, и билет должен быть к ней привязан. Если мошенник говорит, что привяжет Fan ID после оплаты, это 100% развод», — добавил Бенхин.

