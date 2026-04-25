25 апреля 2026 в 12:29

«Европейская дипломатия»: Туска жестко раскритиковали после шутки о России

Профессор Дизен подверг Туска критике из-за шутки о России

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X резко раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска за неудачную шутку об отсутствии на саммите ЕС стран с пророссийской позицией, которая поставила политика в неловкое положение. По словам профессора, европейская дипломатия заключается в том, чтобы сидеть в одной комнате с людьми, с которыми уже достигнуты договоренности.

Европейская дипломатия такая: сидеть в комнате с людьми, с которыми вы уже договорились, — высказался он.

Ранее на Кипре прошел митинг против антироссийской риторики во время неформальной встречи лидеров стран Евросоюза. Мероприятие развернулось в том числе по пути следования делегаций к месту проведения саммита.

Кроме того глава евродипломатии Кая Каллас на Кипре заявила, что ЕС необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России. По ее словам, в ходе согласования кредита Украине на €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций против РФ премьер-министры европейских стран настаивали на продолжении работы над 21-м списком ограничений.

Дональд Туск
Польша
Европа
Россия
