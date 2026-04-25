Путин изменил суть финансирования отечественных мультфильмов

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката отечественных анимационных фильмов для детей и юношества, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь государство может покрывать до 100% сметной стоимости создания или проката анимации для несовершеннолетних.

Также уточняются формы господдержки: финансирование будет выделяться в соответствии с утвержденными объемами и приоритетными темами. Их ежегодное утверждение добавлено в перечень основных направлений работы Министерства культуры России.

До этого закон разрешал полное госфинансирование только для художественных фильмов для детей и юношества. Анимация была исключением.

Ранее первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко выразила мнение, что ленты о специальной военной операции «Ландыши», «Малыш» и «Позывной Пассажир» стоит рекомендовать к показу юной аудитории. По словам парламентария, успех этих фильмов стал сюрпризом для очень многих в стране.