«Не можем оставить без внимания автогол»: МИД России высмеял посла Франции

Заявления посла Франции в России Николя де Ривьера по поводу интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканалу France Télévisions не соответствуют фактам и представляют собой автогол, заявил российский МИД в Telegram-канале. Дипломат указал, что в его стране существует высокая приверженность свободе прессы и СМИ, а в качестве доказательства он привел факт свободного доступа министра иностранных дел России к французскому телевидению.

Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью. Обсуждая интервью министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова телекомпании France Télévisions, посол позволил себе утверждения, не выдерживающие никакой объективной проверки фактами, — заявили в дипломатическом ведомстве.

Там указали, что российским представителям прессы систематически ограничивали доступ на мероприятия в Елисейском дворце и препятствовали участию в пресс-конференциях на территории Франции. Также напомнили, что в 2024 году оргкомитеты Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже отказали в аккредитации ряду российских средств массовой информации.

Ранее в МИД России указали на нереалистичность предложений Ривьеры, которые касаются завершения конфликта на Украине. В ведомстве отметили, что в недавнем интервью дипломат дал оторванные от реальности оценки состояния российско-французских отношений и представил сильно искаженное понимание украинского кризиса.