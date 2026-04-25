Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 11:20

В МИД России разнесли предложение посла Франции по Украине

МИД России назвал фантазийным предложение посла Франции по теме Украины

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления посла Франции в России Николя де Ривьера о перспективах урегулирования украинского конфликта на основе предложений «коалиции желающих» являются нереалистичными, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что в недавнем интервью дипломат дал оторванные от реальности оценки состояния российско-французских отношений и представил сильно искаженное понимание украинского кризиса.

Весьма фантазийными выглядят и представления Н. де Ривьера о возможности урегулирования украинского конфликта на основе предложений инициированной Францией «коалиции желающих», призванных обеспечить интересы исключительно обанкротившегося киевского режима и его спонсоров из европейской «партии войны», — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские сторонники Киева вскоре превратятся в «коалицию отжелавших». Глава ведомства отметил, что некоторые страны обсуждают создание альтернативного НАТО блока, куда могут войти Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина.

Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика присоединится к так называемой «коалиции желающих» для оказания помощи Украине. Глава государства уточнила, что Кишинев уже поддерживает Киев, в частности, обучая военнослужащих разминированию.

Власть
Россия
Франция
МИД РФ
переговоры
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.