МИД России разнесли предложение посла Франции по Украине

Заявления посла Франции в России Николя де Ривьера о перспективах урегулирования украинского конфликта на основе предложений «коалиции желающих» являются нереалистичными, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что в недавнем интервью дипломат дал оторванные от реальности оценки состояния российско-французских отношений и представил сильно искаженное понимание украинского кризиса.

Весьма фантазийными выглядят и представления Н. де Ривьера о возможности урегулирования украинского конфликта на основе предложений инициированной Францией «коалиции желающих», призванных обеспечить интересы исключительно обанкротившегося киевского режима и его спонсоров из европейской «партии войны», — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские сторонники Киева вскоре превратятся в «коалицию отжелавших». Глава ведомства отметил, что некоторые страны обсуждают создание альтернативного НАТО блока, куда могут войти Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина.

Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика присоединится к так называемой «коалиции желающих» для оказания помощи Украине. Глава государства уточнила, что Кишинев уже поддерживает Киев, в частности, обучая военнослужащих разминированию.