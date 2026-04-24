24 апреля 2026 в 23:27

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ кризис вокруг Ормузского пролива

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил ситуацию вокруг Ормузского пролива, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Стороны отметили необходимость возобновления переговоров для устойчивого урегулирования кризиса в районе Персидского залива.

Помимо пролива были затронуты и другие международные вопросы. Среди них и развитие двустороннего сотрудничества. В МИД РФ отметили, что речь шла о выполнении договоренностей, достигнутых на уровне президентов стран.

Собеседники затронули ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе, высказав общее мнение о необходимости возобновления переговоров с целью скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса с учетом законных интересов всех стран региона, — говорится в сообщении.

Отдельно министры выделили задачи по укреплению гуманитарных связей. Была отмечена подготовка к вступлению в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. Главы МИД обсудили график предстоящих контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия высоко оценивает дипломатические усилия Исламабада по урегулированию конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул, что Москва также готова помочь.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
