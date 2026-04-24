Лавров сделал громкое заявление по урегулированию ситуации в Иране Лавров подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации в Иране

Москва высоко оценивает дипломатические усилия Исламабада по урегулированию конфликта между США и Ираном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Исхаком Даром. Глава дипломатии подчеркнул, что РФ также готова оказать необходимое содействие, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны провели разговор 24 апреля. Лавров и Дар обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, а также актуальные аспекты российско-пакистанского сотрудничества.

С. В. Лавров высоко оценил посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США. Подтверждена готовность России содействовать этим усилиям, — говорится в сообщении.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что иранская сторона не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров. Дипломат подчеркнул, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны», Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.