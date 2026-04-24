24 апреля 2026 в 19:07

Раскрыто, кого Трамп отправит в Пакистан для переговоров с Ираном

Трамп отправит Кушнера и Уиткоффа на переговоры с Ираном в Пакистане

Дональд Трамп Фото: WILL OLIVER/EPA POOL/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп направит своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщает телеканал CNN. Встреча должна состояться в ближайшие выходные.

Вице-президент Джей Ди Вэнс на данном этапе не планирует лететь в Исламабад, поскольку спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, которого в Белом доме считают главой делегации Тегерана, также не будет присутствовать на переговорах. Однако члены штаба Вэнса уже находятся в Пакистане, а сам он будет оставаться в режиме ожидания, готовый вылететь в случае прогресса в диалоге.

По информации источника, Кушнер и Уиткофф в течение нескольких месяцев работали с иранскими официальными лицами над потенциальным соглашением по ядерной программе Тегерана.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что иранская сторона не строит надежд относительно перспектив диалога с США. По его словам, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров. Дипломат подчеркнул, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны», Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.

