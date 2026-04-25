Почему не работает Telegram сегодня, 25 апреля: замедление, блокировка

Сегодня, 25 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно?

Где не работает Telegram 25 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 25 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 56% жалоб на сбои в работе Telegram 25 апреля приходятся на Москву, 6% — на Московскую область, 4% — на Иркутскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Краснодарский край и Самарскую область, 2% — на Кузбасс, Алтайский и Приморский края, Саратовскую, Владимирскую, Челябинскую, Нижегородскую и Ростовскую области, 1% — на Чеченскую Республику, Свердловскую, Вологодскую, Смоленскую, Кировскую и Омскую области.

Почему не работает Telegram 25 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — рассказали в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — высказался он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировку могут провести «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин заявил, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

