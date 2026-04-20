Эстония, любовь к Киеву, скандал с Михалковым: как живет актер Кирилл Кяро

Актер Кирилл Кяро прославился после выхода сериала «Нюхач», где сыграл главную роль. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, почему он покидал Россию после начала спецоперации?

Чем известен Кяро

Кирилл Кяро родился 24 февраля 1975 года в Таллине. После окончания школы переехал в Москву, окончил Театральное училище имени Щукина. В 1999 году вернулся на родину и устроился на работу в Русский театр Эстонии.

Кяро дебютировал в кино в 2002 году в эстонской короткометражке «Избавление». С 2005 года начал активно сниматься в российском кино и обосновался в Москве. На настоящий момент на его счету более 170 ролей, в том числе в лентах «Нюхач», «Ликвидация», «Живой», «Лучше, чем люди», «Эпидемия», «Расплата», «Прямой эфир», «Цербер», «Метод», «Измены» и других.

Что известно о личной жизни Кяро

Кирилл Кяро состоит в отношениях с Юлией Дузь. Она работала в пиар-агентстве Русского театра в Эстонии, затем вместе с ним переехала в Москву. В 2018 году у пары родилась дочь Мира. Официально отношения они не регистрировали.

«Я завел семью в достаточно позднем возрасте. До этого я даже представить не мог, что у меня родится ребенок. Не представлял, как буду его обеспечивать и растить», — делился артист.

Кирилл Кяро Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Почему Кяро уезжал из России после начала СВО

Кирилл Кяро после начала спецоперации уехал в Эстонию. Спустя время актер объяснил в соцсетях, что поехал на родину лишь повидаться с родными.

Также он опубликовал пост, в котором признался в любви к Киеву. Артист много времени проводил на Украине во время съемок нескольких сезонов сериала «Нюхач».

«То, что сейчас происходит, не укладывается в голове. Чем бы ты ни занимался, где бы ты ни был, все равно в мыслях там, где родственники, друзья и коллеги. Они все понимают и верят, что это не моя „спецоперация“, но им от этого не легче. Нас связывало другое — наше общее дело, наше творчество, мы верили, что делаем что-то, что мир сделает лучше. Киев — город, который я очень люблю! Город, в котором я был счастлив!» — написал он.

При этом Кяро уточнил, что уезжать навсегда из России не собирается.

Что известно о скандале Кяро и Михалкова

Кирилл Кяро в 2023 году заявил в интервью, что не хотел бы сниматься у народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь», — сказал он.

В ответ Михалков сообщил, что не знал о существовании Кяро. После этого актер объяснил, что журналисты неправильно поняли его слова.

Кирилл Кяро Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Кяро также отказался работать с народным артистом РФ гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.

«Однажды меня пригласили поучаствовать в фильме Карена Шахназарова. Я пришел, пообщался с ним, посмотрел со стороны на то, как относится к нему его команда, весь этот церемониал, и понял, что это не мое, не живое», — заявил артист.

Чем сейчас занимается Кяро

Кирилл Кяро в 51 год продолжает творческую деятельность. В марте с ним состоялась премьера сериала «Черная графиня».

Также актер снимается в лентах «Гипнозис-2», «Казино» и «Мажор-5».

