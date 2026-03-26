Последняя роль Романа Попова, беременная Пересильд: что смотрим на неделе

На последней неделе марта выходит несколько заметных фильмов и сериалов. Среди них фантастическая история «Космическая собака Лида», атмосферный триллер «Изоляция», подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» и детективная драма «Отпечатки». Главные новинки недели — в материале NEWS.ru.

«Космическая собака Лида»

Премьера: 25 марта в кинотеатрах.

В ролях: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич, Данила Харенко, Алексей Макаров, Ольга Науменко, Игорь Фурманюк.

Фантастическая комедия Евгения Сангаджиева, режиссера сериала «Балет», стала его дебютом в полнометражном кино. Фильм снимали в Москве и Подмосковье, а также в Астраханской области — там, на полигоне Капустин Яр, в середине XX века проводили эксперименты с отправкой собак в космос. Картина пропитана духом приключенческого кино 1980–1990-х, при этом остается очень личной историей о взрослении, отношениях родителей и детей. В работе над проектом создатели сотрудничали с фондом помощи бездомным животным «Ника», а на премьеру 25 марта даже приглашали зрителей с собаками.

По сюжету события разворачиваются в 2000 году. 13-летний Игорь живет с матерью (она ждет ребенка в новом браке), отчимом и собакой Лидой, которую когда-то подарил ему отец-космонавт. Однажды ночью, сбежав из дома, мальчик встречает самого себя, только на 27 лет старше. Взрослый Игорь знает страшную правду — через три дня его отец погибнет при запуске ракеты.

Чтобы изменить судьбу, подросток, его версия из будущего и верная Лида отправляются на Байконур. Это путешествие становится не только попыткой предотвратить катастрофу, но и шансом осознать собственные страхи и обиды.

«Изоляция»

Премьера: 25 марта в кинотеатрах.

В ролях: Милош Бикович, Аница Добра, Милутин Дапчевич, Матеа Милославлевич, Младен Совиль, Милена Предич, Анджела Йованович Дудаш, Миодраг Крстович, Младен Андреевич, Славиша Иванович.

Психологический триллер с Милошем Биковичем в главной роли о молодом биологе Йоване, который приезжает работать на удаленную научную станцию в горах. Сначала одиночество кажется ему идеальной возможностью сосредоточиться на исследованиях, но вскоре спокойствие нарушают странные звуки, анонимные звонки и загадочные силуэты на камерах наблюдения.

Со временем изоляция начинает влиять на его психику, усиливая тревогу и подозрительность. Пытаясь понять, что происходит, Йован сталкивается с правдой, которая оказывается даже страшнее его предположений.

«Твое сердце будет разбито»

Премьера: 25 марта в кинотеатрах.

В ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Иван Трушин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова, Антон Соломатин.

Подростковая драма режиссера Михаила Вайнберга о первой любви и школьной травле. Полина Туманова становится изгоем в новой школе, против нее настроена компания популярной одноклассницы. Неожиданную поддержку она получает от замкнутого одноклассника Димы Барсова.

Он предлагает сделку: притворяется ее парнем, для того чтобы травля прекратилась, а она помогает ему с учебой. Постепенно фиктивные отношения перерастают в настоящие чувства, но против их союза выступают одноклассники, родственники и прошлые связи.

Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

«Черная графиня»

Премьера: 26 марта на «Окко».

В ролях: Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Олег Васильков, Екатерина Симаходская, Алина Чернобровкина, Евгений Кананыхин, Денис Васильев, Елена Алферова, Дамир Миркамилов, Марина Калецкая.

Триллер о необычном театральном проекте, где спектакли играют в изолированном особняке. Постановки стирают грань между игрой и реальностью, а попасть в особняк можно только по приглашению.

Во время очередного действа погибает актер, все остальные присутствующие оказываются отрезаны от внешнего мира. С этого момента начинается уже не спектакль, а психологическая борьба людей с собственными страхами и слабостями.

«Ради всего человечества». Пятый сезон

Премьера: 27 марта на Apple TV+.

В ролях: Ренн Шмидт, Юэль Киннаман, Крис Маршалл, Синти У, Джоди Бальфур, Шантель Вансантен, Корал Пенья, Ноа Харпстер, Майкл Дорман, Сара Джонс.

Продолжение сериала об альтернативной истории космической гонки, где СССР первым высадился на Луне и изменил ход мировой политики. Каждый сезон показывает новое десятилетие и последствия этой технологической конкуренции.

В пятом сезоне усиливаются конфликты внутри международных космических миссий. Несмотря на общую цель освоения ресурсов космоса, личные амбиции и противоречия начинают угрожать результатам многолетней работы.

«Отпечатки»

Премьера: 1 апреля на «Кион».

В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова, Иван Фоминов, Агриппина Стеклова, Олег Рязанцев, Владимир Большов, Евгений Харитонов.

Детективная драма о следователе Яне Князевой, которая выросла в детском доме и болезненно реагирует на несправедливость. Она возвращается в родной город, чтобы расследовать серию смертей, связанных с бывшими воспитанниками интерната.

К делу присоединяется капитан полиции Денис Симонов. По мере расследования становится ясно, что кто-то намеренно мешает раскрытию преступления и события тесно связаны с прошлым Яны.

Какие новые сериалы и шоу стоит смотреть на ТНТ и СТС

«Музыкальная интуиция»

Премьера: 28 марта на ТНТ.

28 марта на ТНТ стартует новый сезон шоу «Музыкальная интуиция», где Азамат Мусагалиев снова будет проверять, насколько хорошо звездные гости умеют отличать настоящих вокалистов от тех, кто за них себя выдает. Участников ждут четыре раунда с подсказками — от необычных фактов биографии до выступлений за ширмой и искаженных демозаписей. За каждую правильную догадку команды получают денежные призы, которые в конце выпуска традиционно отправляются на благотворительность.

«Как Деревянко Чехова играл»

Премьера: 30 марта на СТС.

В ролях: Павел Деревянко, Надежда Маркина, Андрей Некрасов, Елена Симонова, Никита Вашакидзе, Евдокия Юшкевич, Анастасия Попова, Роман Фомин, Сергей Шакуров, Юлия Сулес.

Комедийное продолжение истории о Павле Деревянко, который играет самого себя — актера, готового на все ради роли. Теперь он собирается вжиться в роль Антона Чехова, но сталкивается с сопротивлением правнучки писателя.

Артист едет в Таганрог, где оказывается втянут в общение со всей семьей наследницы. Параллельно он пытается максимально точно вжиться в образ классика, что приводит к череде комичных ситуаций.

«Большой человек»

Премьера: 30 марта на ТНТ.

В ролях: Роман Попов, Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина, Алексей Золотовицкий, Иван Кирюхин, Ксения Копылова, Андрей Марусин, Юлия Благая.

Романтическая история о программисте Матвее, который решает похудеть ради девушки, которая видит в нем только друга. Он начинает тренировки под руководством жесткой тренерши Юли. Занятия меняют не только его внешность, но и характер. При этом отношения с тренером Юлей перерастают из формальных тренировок в дружбу, которая помогает ему иначе взглянуть на себя и свою жизнь.

Это последняя роль звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, который ушел из жизни осенью 2025 года от последствий онкологического заболевания. Коллеги актера рассказывали, что на съемочную площадку его привозили уже на коляске: из-за болезни он с трудом передвигался и плохо видел.

