01 ноября 2025 в 11:08

Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»

Шоумен Григорян: актер Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем

Оганес Григорян на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Оганес Григорян на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил его друг, шоумен Оганес Григорян. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, звезду «Полицейского с Рублевки» кремируют.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни Попов лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Ранее выяснилось, что актер появится после смерти в пяти новых фильмах. Выход кинопроектов запланирован на ближайшие два года. Одной из самых ожидаемых премьер будет новогодний фильм «Письмо Деду Морозу», где сыграла известная актриса и певица Наталия Орейро.

Актер Сергей Бурунов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», рассказал о работе с покойным коллегой. Он отметил, что во время съемок на площадке постоянно присутствовала бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на тяжелое заболевание, Попов продолжал профессиональную деятельность, подчеркнул Бурунов.

