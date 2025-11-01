Оганес Григорян на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко

Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки» Шоумен Григорян: актер Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем

Актер Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил его друг, шоумен Оганес Григорян. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, звезду «Полицейского с Рублевки» кремируют.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни Попов лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Ранее выяснилось, что актер появится после смерти в пяти новых фильмах. Выход кинопроектов запланирован на ближайшие два года. Одной из самых ожидаемых премьер будет новогодний фильм «Письмо Деду Морозу», где сыграла известная актриса и певица Наталия Орейро.

Актер Сергей Бурунов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», рассказал о работе с покойным коллегой. Он отметил, что во время съемок на площадке постоянно присутствовала бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на тяжелое заболевание, Попов продолжал профессиональную деятельность, подчеркнул Бурунов.