29 октября 2025 в 11:39

«Скорая дежурила на площадке»: Бурунов рассказал о съемках с Поповым

Актер Бурунов заявил, что на съемках с Поповым дежурила скорая

Сергей Бурунов Сергей Бурунов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Во время съемок с умершим актером Романом Поповым на площадке присутствовала скорая помощь, заявил в своем Telegram-канале актер Сергей Бурунов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки». Скончавшийся артист страдал от онкологического заболевания, но продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Он продемонстрировал невероятную силу воли. Когда уже видно, что ему было плохо. И дежурила скорая на площадке. Врачи что-то ему делали. Он уходил, выходил на дубль, снимался. <…> И, конечно, я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу, — написал Бурунов.

Он отметил, что Попов демонстрировал жизнерадостность и энергичность на съемочной площадке. 48-летний актер признался, что изначально относился к своему коллеге с некоторым недоверием. Однако совместная работа быстро развеяла все сомнения и изменила первоначальное впечатление.

Роман Попов умер в возрасте 40 лет после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием головного мозга. Первоначальный диагноз был установлен в 2018 году, а в 2021 году артист проходил стационарное лечение.

Актер Александр Петров отреагировал на смерть коллеги и вспомнил о совместной работе. Он отметил особую творческую атмосферу на съемочной площадке и способность Попова сохранять концентрацию во время работы над сценами. Петров подчеркнул профессиональные качества покойного актера.

Роман Попов
Сергей Бурунов
актеры
онкология
смерти
культура
