29 октября 2025 в 08:30

Александр Петров написал обращение к умершему от рака Роману Попову

Александр Петров Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Петров отреагировал на кончину коллеги Романа Попова и поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил особую творческую атмосферу, которая возникала во время их совместных съемок, и добавил, что Попов всегда был сконцентрирован во время дублей.

Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену, ты всегда был готов к съемочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, к каждому, сконцентрированный, внимательный, легкий, — отметил Петров.

Петров подчеркнул профессиональные качества Попова и указал, что ему тяжело говорить о коллеге в прошедшем времени. Артист выразил уверенность, что память об умершем актере сохранится как о добром, смелом и талантливом человеке.

Ранее юморист Гарик Харламов поделился воспоминаниями о Романе Попове, охарактеризовав его как трудолюбивого человека. Он рассказал, что часто называл коллегу «сериалом» благодаря его знаменитой роли Мухича в «Полицейском с Рублевки». Харламов отметил спокойный и профессиональный подход Попова к работе, особенно когда требовалось оперативно менять номера для Comedy Club. По мнению юмориста, именно целеустремленность и сила воли позволили артисту достичь успеха в карьере.

