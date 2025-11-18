Вдова Романа Попова из-за нужды продает единственный дом семьи

Вдова известного по сериалу «Полицейский с Рублевки» актера Романа Попова Юлия продает единственное их совместное жилье — загородный дом, пишет KP.RU. Супруга актера планирует приобрести квартиру, поскольку у нее нет средств на содержание большого особняка.

Первоначально супруги выставили дом на продажу в июле 2025 года, когда у Попова произошел рецидив болезни, чтобы использовать вырученные деньги на лечение. После смерти актера в конце октября необходимость содержания дорогостоящей недвижимости осталась, но оплачивать расходы некому: актер обеспечивал семью за счет своих гонораров, тогда как Юлия является учительницей. У вдовы осталось трое детей.

Дом снимали с продажи в середине ноября для корректировки условий сделки. Сейчас особняк можно приобрести за 52 млн рублей, что на несколько миллионов дешевле аналогичных коттеджей. В объявлении указано, что хозяйка готова на быстрый показ и скорую продажу.

Ранее на церемонии прощания с актером вдова рассказала, что последними словами Попова были: «Я принял смерть». По ее словам, он уже не мог сказать ничего более, но осознавал происходящее. Вдова призвала молиться за артиста и сообщила, что семья объявила сбор средств для тех, кто хочет оказать им финансовую помощь.