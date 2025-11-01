Вдова Попова раскрыла последние слова актера перед смертью

Последние слова актера Романа Попова перед уходом были о том, что он принял смерть, рассказала его вдова Юлия на прощании с артистом. По словам женщины, муж был не в состоянии сказать что-либо еще, передает корреспондент NEWS.ru.

Перед уходом Роман ничего не мог сказать, к сожалению, он был не в том состоянии. Он понимал, что происходит, он сказал: «Я принял смерть», — поделилась вдова артиста.

Вдова актера призвала молиться за него и добавила, что семья объявила сбор в Telegram-канале для тех, кто хочет помочь родственникам умершего. По ее словам, дом Попова также был выставлен на продажу. Семья готова продать, как только появится покупатель.

Ранее шоумен Оганес Григорян сообщил, что Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. Друг актера добавил, что звезду сериала «Полицейский с Рублевки» кремируют. Попова не стало на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли.