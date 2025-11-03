Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 14:25

«Совершила подвиг»: Асташенок восхитился матерью умершего актера Попова

Асташенок заявил, что мать умершего актера Попова совершила большой подвиг

Александр Асташенок Александр Асташенок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать актера Романа Попова Светлана, умершего после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, совершила настоящий подвиг, заявил в выпуске «Звезды сошлись» на телеканале НТВ экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок. По его словам, женщина во всем поддерживала сына, заменила ему медсестру, сиделку и психолога.

Она совершила большой материнский подвиг. Причем вывозила все это на своих крепких плечах, потому что Рома был такой не маленький человек, — уверен Асташенок.

Артист добавил, что в последние дни жизни Попова поддерживали его супруга Юлия, а также его дети Марта, Лиза, Федор. Кроме того, актера навещали друзья и коллеги. Иногда они собирались вместе, чтобы сыграть на гитаре и исполнить любимые песни.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет страдал от рака головного мозга.

На прошлой неделе, 1 ноября, Попова проводили в последний путь аплодисментами. Траурная церемония прошла в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве.

