Люди на церемонии прощания с актером Романом Поповым

Актера Попова проводили в последний путь аплодисментами В Москве близкие и коллеги простились с актером Поповым

Актера Романа Попова проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент NEWS.ru. Траурная церемония прошла в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Простится с актером пришли родные, близкие, коллеги и поклонники. Церемонию посетили актер Сергей Бурунов, телеведущий Гарик Харламов, юморист Олег Верещагин, артистка Ирина Темечева и многие другие. Отмечается, что к гробу Попова принесли множество цветов.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет страдал от рака головного мозга. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни он лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Вдова Попова Юлия во время церемонии прощания с актером сказала, что все, о чем он мечтал, сбылось. По ее словам, звезда «Полицейского с Рублевки» хотел построить дом, растить детей и сниматься в кино.